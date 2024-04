Neues Festival am Start Klein-Wacken für Wassenberg

Mit viel Fingerspitzengefühl ist er ans Line-up gegangen. Als Headliner hat er die Band The New Roses aus Wiesenbaden nach Wassenberg locken können. „Die Band kennt große Bühnen, sogar die in Wacken. Auch beispielsweise in Frankreich ist die Band ein Begriff. Und: Der bekannte Song „Without A Trace“ ist auf dem Soundtrack der US-amerikanischen Kultserie „Sons of Anarchy“ zu hören. Zudem kennt man die Band als Vorgruppe der Scorpions oder auch Kiss. Der Co-Headliner kommt aus der Viersener Ecke, so Hambücker weiter, die Band Motorjesus spielt ebenfalls bei Wassenrock. Auch diese Band blickt auf ordentliche Referenzen, hat schon Shows mit Motörhead gespielt. Als dritte Band hat Ghoster zugesagt, eine Band, die derzeit mit Bonfire tourt. Und gerade frisch „eingetütet“ sind die Formalien, um aus Prag die Band Blitz Union zum Wassenberger Festival zu holen. Reiner Hambücker ist voller Vorfreude: „Die Band ist auf Europatour mit Lord of the Lost. In diesem Jahr sind nur vier Konzerte in Deutschland mit Blitz Union geplant – eines davon in Wassenberg“, ist Hambücker stolz. Selbstverständlich geht Hambücker auch selbst auf die Bühne. „Mit Distorted Heaven möchte ich Teil des Festivals sein. Wir geben bei Wassenrock unser Festivaldebüt“, erläutert er.