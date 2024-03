Glückswoche in Wassenberg Viel Glück mit Natur, Kultur und Spiel

Das Glück muss man nicht erst suchen, es liegt ganz nah. Zum Beispiel in und um Wassenberg. Nicht ohne Grund gönnt sich die kleine Stadt an der Grenze zu den Niederlanden eine Glückswoche – so auch jetzt wieder von Samstag, 16. März, bis Sonntag, 24. März. Um sowohl die Wassenberger als auch Gäste beim Glücklichsein zu unterstützen, bietet die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wieder eine Woche mit zahlreichen Glücksmomenten. Ob kulturelle Angebote, Aktivitäten in der Natur, kreative Workshops für Kinder, der Mädelsflohmarkt Glücksgestöber oder sportliche Aktivitäten – für jeden Geschmack ist etwas dabei.