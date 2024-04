Seit 2022 in Wassenberg aktiv Was den Lokalen Teilhabekreis beschäftigt

Wobei: In Wassenberg, so betonen es beide ausdrücklich, habe man es vom Start weg sehr einfach gehabt. Und das sei so selbstverständlich gar nicht. Beide vertreten einen von der Aktion Mensch geförderten Trägerverbund, in dem sich der Caritasverband im Kreis Heinsberg, die Lebenshilfe und die ViaNobis zusammengeschlossen haben. Jessica Greven und Beate Junk freuen sich, dass heute in allen zehn Städten und Gemeinden im Kreis Heinsberg die Lokalen Teilhabekreise am Start sind.