Kreativherbst in Wassenberg : Wenn aus der Kaffeekapsel ein Anhänger wird

Eine Impression vom Kreativherbst in Wassenberg, der bei bestem Wetter auf dem Roßtorplatz und auf der Graf-Gerhard-Straße stattfand und der viele Interessierte in die Stadt zog. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Beim „Kreativherbst“ in Wassenberg konnte das Angebot kaum vielfältiger sein. Ein duftendes Seifenmeer stieß etwa auf Seelentröster.

Aus Wassenberg dabei war zum dritten Mal Alexandra Meisen mit ihrem Stand „Paridae“. Die Besucher staunten über selbstgefärbte Wolle, sogenannte Projekttaschen oder Vorrichtungen zum Verstauen von Stricknadeln. „Es macht immer wieder Spaß, beim Kreativmarkt dabei zu sein. Außerdem nehme ich auch regelmäßig am Wassenberger Abendmarkt teil“, erzählte Alexandra Meisen. Vom Künstlerstammtisch Wassenberg waren Eva Schonheuer und Sandra Kinnewig vor Ort. Die Besucher konnten sowohl einige fertige Bilder der beiden sehen, aber auch Eva Schonheuer live dabei über die Schulter gucken, wie ein Bild aus Pastellkreiden entsteht. Über diverse Holzartikel, Armbändern und Halsketten gelangte man an die Handtuchfiguren, die Sabine Werner aus Erkelenz ausstellte. Diese sind nicht nur zum Anschauen gedacht, sondern auch als Seelentröster, wie Werner erklärte: „Es gibt verschiedene Sprüche auf den Figuren, die vielleicht bei Bedarf gut für die Stimmung sind.“ Als Beispiel soll hier eine Figur stehen: „Fütter mich mit deiner Wut – dann fühlst du dich auch wieder gut.“

Die meisten Handwerker und Handwerkerinnen kamen aus dem Raum Wassenberg und der Region. Eine Ausnahme stellte Tanja Arceri dar, die aus Düsseldorf kam. Sie präsentierte spezielle Handtaschen, die aus nur einem langen Reißverschluss gefertigt waren. Den besonderen Clou erklärte sie so: „Wenn man so eine Tasche komplett aufmacht und den unübersichtlichen Haufen Stoff verschenkt, wundert sich die Beschenkte zunächst. Erst wenn man den Reißverschluss komplett zuzieht, ist zu erkennen, dass es sich um eine Tasche handelt."

Wie ein roter Faden zog sich das Thema Recycling und Nachhaltigkeit durch den Kreativmarkt. So wurden bemalte Flaschen, die verschieden dekoriert waren, angeboten. Manchmal mussten Interessierte auch rätseln, was sie genau da vor sich hatten. Zusammengefaltete Milchtüten, alte Kaffeekapseln? Die Milchtüten entpuppten sich als Geldbörsen, die sich besonders zum Verschenken eignen, während die verzierten Kaffeekapseln in Zukunft als Anhänger einer Halskette dienen können. Bei „Perletta“ standen vorgewaschene und recycelte Stoffe zum Kauf, einige Meter weiter lasen die Besucher „Weg von Plastiktüten – hin zu selbstgemachten Taschen“. Das kam gut an, wie man deutlich am Stand sehen konnte, wo die ein oder andere Tasche über den Verkaufstresen ging. Insgesamt bot der Kreativmarkt für jeden Geschmack etwas, sei es nun um etwas zu kaufen, oder aber nur zum Schlendern und dem ein oder anderen Künstler beim Werkeln zuzusehen.