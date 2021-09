Grundschulen bereiten sich auf Schulneulinge 2022 vor : Wichtige Termine für Vorschulkinder

Auch die Katholische Grundschule in Birgelen bereitet sich schon auf die Schulneulinge 2022 vor. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Die Grundschulen im Wassenberger Stadtgebiet nennen Anmeldetermine für das Schuljahr 2022/2023.Anmeldungen sind möglich in der Grundschule am Burgberg in Wassenberg, Martinus-Schule in Orsbeck und in den Katholischen Grundschulen in Myhl und Birgelen.

Kaum hat das Schuljahr 2021/2022 begonnen, sind die Grundschulen auch schon damit beschäftigt, das Schuljahr 2022/2023 vorzubereiten. Im Klartext heißt das: Auch die Grundschulen im Wassenberger Stadtgebiet haben die Anmeldetermine für die Schulneulinge des Jahres 2022 festgelegt.

Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, Kirchstraße 27, Wassenberg Montag, 27. September, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr; Dienstag, 28. September, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr; Dienstag, 5. Oktober, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr; Donnerstag, 7. Oktober, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Telefon 02432 3521. Wie die Schule mitteilt, finden am Freitag, 17. September, und Dienstag, 21. September, jeweils 10.15 bis 11.20 Uhr, Schnuppertage für Vorschulkinder statt. Die Kinder lernen den Unterricht kennen, während sich die Eltern beim Team der Schule über die künftige Schullaufbahn informieren können. Die beiden Tage starten in der Turnhalle. Bereits am Donnerstag, 16. September, 19.30 Uhr, findet in der Turnhalle ein Elternabend zum Thema „Mein Kind kommt in die Schule – was (t)nun?“. In einem Vortrag stellt die Schule den Eintritt in die Schule, Voraussetzungen, Ablauf, Schulprofil und Schulphilosophie vor. Eingerichtet sein wird für die Eltern an diesem Abend auch der „Markt der Möglichkeiten“. Eltern von Vorschulkindern erhalten hier wichtige Infos. Bei allen Veranstaltungen gelten die 3G-Regeln und Maskenpflicht.

Katholische Grundschule, Elsumer Weg 6, Birgelen Dienstag, 28. September, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 29. September, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr; Donnerstag, 30. September, 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr. Terminvergabe unter Telefon 02432 2348.

Martinus-Grundschule, Luchtenberger Straße 1, Orsbeck Mittwoch, 29. September, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; Mittwoch, 6. Oktober, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Terminvergabe unter Telefon 02432 20980.

Katholische Grundschule, Schulstraße 1, Myhl Donnerstag, 30. September, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr; Freitag, 1. Oktober, 8.30 bis 13 Uhr; Montag, 4. Oktober, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Terminvergabe unter Telefon 02432 8597.

(back)