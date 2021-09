Projekt in Wassenberg : Mit „Stadt.Land.Fluss“ Kulturlandschaft erfahren

Wassenberg Im September zeigt sich das Stadtgebiet Wassenberg von seiner schönsten Seite. Ein Projekt des Landschaftsverbandes Rheinland macht das möglich.

Stadt, Land, Fluss: Das beliebte Spiel hat schon viele Menschen begeistert und tut es auch heute noch. Doch was ist „Stadt.Land.Fluss – Mit allen Sinnen erleben“? Vom 5. bis 26. September findet Stadt.Land.Fluss im Kulturlandschaftsraum Schwalm-Nette unter dem Motto „Mit allen Sinnen erleben“ statt. Initiator des Projekts ist der Landschaftsverband Rheinland , Unterstützung kommt unter anderem auch von der Naturschutzstation Haus Wildenrath. Rund 70 regionale Akteure waren an der Gestaltung des Programms beteiligt – darunter auch Wassenberg.

Auch der Aktionskreis Auenherz beteiligt sich und bietet am Samstag, 18., und Sonntag, 19. September, jeweils 11 Uhr, natur- und heimatkundliche Wanderungen an. Es geht durch das Wassenberger Rurtal, dabei erläutert der Aktionskreis nicht nur die Landschaft, sondern bringt den Teilnehmern auch die Projekte, die der Aktionskreis ins Leben gerufen hat, näher. Los geht es jeweils an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven.