Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ Wegberg-Gerichhausen : Herrensitzung eröffnet Sitzungskarneval 2022

Gerichhausen Die Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ Gerichhausen steckt bereits mitten in den Planungen für die Karnevalssession 2021/22. Wie diese tatsächlich ablaufen wird, steht coronabedingt noch in den Sternen.

Die erste Karnevalssitzung unter Regie der Dorfgemeinschaft soll die traditionelle Herrensitzung sein, die am Freitag, 4. Februar 2022, im Festzelt Zum Ottenhof stattfindet. Traditionell deshalb, weil „Hei on Klei“ diese Sitzung in Wegberg nach vielen Jahren wieder zum Leben erweckt hat und sie nun schon zum vierten Mal stattfindet. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Vorverkauf für die Herrensitzung 2022 startet am Samstag, 11. September 2021, in der Zeit zwischen 10 Uhr bis 12 Uhr in der Vereins-Gaststätte „Christos Theke“ (Beeckerstraße 114 in Wegberg). Eine Karte kostet 28 Euro inkl. aller Gebühren.