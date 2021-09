Junge bekam das teuerste Medikament der Welt : Der kleine Ben aus Wegberg macht große Fortschritte

Info

Erkrankung Ben Herrmann leidet an so genannter spinaler Muskelatrophie, einem seltenen Gendefekt, der Muskelschwund in Armen und Beinen auslöst. Eins von 10.000 Kindern sei davon betroffen, so Mutter Malgorzata Herrmann.

Therapie Der kleine Junge aus Klinkum wurde mit Zolgensma behandelt, dem teuersten Medikament der Welt (rund 1,9 Millionen Euro für eine Spritze). Die Krankenkasse zahlte, nachdem zuvor Spenden gesammelt worden waren, die nun anderen betroffenen Kindern zugute kommen.