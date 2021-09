i-Dötzchen in Tönisvorst : Bald Schulneulinge für das Schuljahr 2022/2023 anmelden

Alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 30. September 2016 geboren wurden, werden am 1. August 2022 schulpflichtig. (Symbolfoto) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Tönisvorst Am 27. September startet die Anmeldewoche für die Kinder, die im kommenden Jahr i-Dötzchen sind. Wie das Verfahren in Tönisvorst abläuft.

In Kürze beginnen die Anmeldungen für die i-Dötzchen: Alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 30. September 2016 geboren wurden, werden am 1. August 2022 schulpflichtig. So läuft das Verfahren in der Stadt Tönisvorst ab.

Grundschulen In Tönisvorst gibt es drei Gemeinschaftsgrundschulen (Corneliusstraße 200 und Hülser Straße 51 in St. Tönis und Amselweg 6 in Vorst) und eine katholische Grundschule, Schulstraße 13. Alle vier Schulen befinden sich in städtischer Trägerschaft. Eltern dürfen die Grundschule für ihr Kind auswählen. Ist eine Schule überbucht, erfolgt die Verteilung der Plätze dem Prinzip der Wohnortnähe.

Termin Für die Anmeldewoche müssen Erziehungsberechtigte online einen Termin buchen. Dies ist ab Montag, 20. September, auf den Internetseiten der Schulen freigeschaltet: www.kgs-toenisvorst.de (Katholische Grundschule St. Tönis), www.ggs-corneliusstrasse.de (GGS Corneliusstraße), www.ggs-huelserstrasse.de (GGS Hülser Straße), www.ggs-vorst.de (GGS Vorst).

Anmeldung Die Anmeldewoche ist von Montag, 27. September, bis einschließlich Freitag, 1. Oktober. Mitgebracht werden muss der ausgefüllte Anmeldebogen (ab Montag, 20. September, auf der Startseite der Stadt Tönisvorst unter www.­toenisvorst.de zu finden). Diesen müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben (bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten ist der Nachweis über das Sorgerecht in Kopie beizufügen). Dazu müssen das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes in Kopie sowie der Impfpass des Kindes mitgebracht werden.

Betreuung Die Aufnahmeanträge für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) und die Betreuung „Schule von 8 bis 13 Uhr“ können ebenfalls bei der Anmeldung in der jeweiligen Schule abgegeben werden. Die Anträge für die Betreuung „Schule von 8 bis 13 Uhr“ gibt es in den Schulen. Die Anträge für die OGS sind den Eltern im Info-Paket mitgeschickt worden. Wer keinen Unterlagen erhalten hat, kann sich an die Schulverwaltung wenden, Ruf 02151 999-140. Der OGS-Antrag sollte spätestens bis zum 31. Januar 2022 abgegeben sein. Die Platzvergabe erfolgt im Frühjahr 2022 durch die Stadt Tönisvorst.

Kennenlernen Für die vier Grundschulen ist je ein Tag der offenen Tür geplant; am 11. September an der GGS Corneliusstraße und an der KGS St. Tönis (jeweils 10 bis 13 Uhr); am 18. September an der GGS Hülser Straße (10 bis 13 Uhr) und an der GGS Vorst 10 bis 12 Uhr).

Hygiene Erwachsene müssen für Termine in Schulen getestet, geimpft oder genesen sein, in den Gebäuden eine medizinische Maske (OP-Maske oder Maske mit den Standards KN95/N95 oder FFP2) tragen und einen Ausweis mitbringen.

Kontakt zur Schulverwaltung unter der Rufnummer 02151 999-140

(emy)