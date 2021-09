Einschränkungen wegen Corona : Grundschul-Anmeldung mit Maskenpflicht und 3G-Regeln

Krefeld Der Start ist Ende September. Infoveranstaltungen sind anstelle von „Tagen der offenen Tür“ geplant. Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern, die 2022 schulpflichtig werden, bekommen Post von der Verwaltung.

Die Schulanmeldungen für die ersten Klassen im kommenden Schuljahr – also für die Einschulung ab dem Sommer 2022 – erfolgen Ende September und Anfang Oktober an den Krefelder Grundschulen. Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Anmeldegespräche in den Schulen nur nach den 3G-Regeln erfolgen können. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten sind deshalb gebeten, darauf zu achten, dass sie nur als Geimpfte, Genesene oder mit einem maximal 48 Stunden alten Corona-Test in die Schulen kommen, um ihre Kinder anzumelden. Die Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen. In den Krefelder Schulgebäuden besteht außerdem Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske) für alle Personen ab sechs Jahren.