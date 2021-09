Ausstellung im Wassenberger Bergfried : Malerei und Skulptur im Dialog

Wassenberg Bilder von Ingrid Pusch und Plastiken von Peter Röttges sind derzeit im Wassenberger Bergfried ausgestellt. Zu sehen sind die Werke bis Ende September.

Im Untergeschoss dominiert Röttges‘ aus Erlenholz gesägte Doppelplastik „Erlkönig“: Neben der säulenartigen Figur mit Krone ist Goethes gleichnamige Ballade auf einer Holztafel zu lesen. Im Bürgersaal des Bergfrieds hat der Bildhauer ein hintergründiges Ensemble aufgebaut: Dem „SAAL“, vier hölzernen Großbuchstaben in einem aus Holzstücken gebildeten Kreis, ordnen sich am Rand eine in sich ruhende schwangere Frauenfigur zu und an der gegenüber liegenden Wand eine Collage mit einem vorgefundenen Holzstück, das verblüffend einen Embryo assoziieren lässt: Kreis(s)-Saal – Bürger-Saal. Freie Bahn für vielfältige Gedankenverbindungen. „Wir sind frei zu sehen, was wir sehen möchten“, sagte Steffi Mosburger-Dalz bei ihrer Einführung. Und meinte damit vor allem Ingrid Puschs meditative Bildwelten von oft zurückhaltender, viel Durchlässigkeit und Leichtigkeit vermittelnden Farbigkeit. Trotz Abstraktion liegen dennoch an etlichen Bildtiteln ablesbare Erinnerungen an Städte, Landschaften und Zeitstimmungen ihren Acrylbildern und Mischtechniken zugrunde. So verarbeitet sie in „Ravenna“, einem großen dreigeteilten Bild (Triptychon), die Farben der weltberühmtem Mosaike. Und sie verrät, dass sich etwa im Bild „Goldlicht“, 2020 entstanden, ihre Corona-Erfahrungen der Mitmenschlichkeit spiegeln: durch ein Netzwerk an Farbverläufen. Zu sehen sind die Werke bis 26. September, sonntags 11 bis 17 Uhr.