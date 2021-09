So war der Umweltmarkt in Neuss : Konsum geht auch nachhaltig

So war der Umweltmarkt in Neuss

Die „Interkulturellen Projekthelden“ verkauften an ihrem Stand selbstgemachte Marmeladen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Umweltmarkt vor dem Romaneum gab es am Wochenende nicht nur Leckereien, sondern auch Denkanstöße – zum Beispiel zum eigenen Konsumverhalten.

Christine Wilsch vom Ernährungsrat setzt sich für gutes, regionales Essen in Kindergärten, Schulen und Kantinen ein. Michelle Fister und Jennifer Korn regten die Besucher an, ihr Konsumverhalten zu verändern: Statt Papierrollen zum Abwischen alte Handtücher zerschneiden, statt Frischhaltefolie mit Aluminium Bienenwachspapier nehmen. Bio-Bauer Heiner Hannen aus Büttgen und seine Mitarbeiter waren mit drei Lastenfahrrädern nach Neuss gekommen. Das Obst und Gemüse, das er anbot, stammt ausschließlich aus eigenem biologischem Anbau. Das gab es nur am Samstag: „Die Leute füllen die Taschen und wir machen einen runden Preis“, erklärte Hannen.