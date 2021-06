Es geht ins Judenbruch : Heimatverein Wassenberg startet mit Veranstaltungen

Wassenberg Ein Kulturhistorischer Spaziergang, 9. Juni, und eine Themenführung, 13. Juni, stehen in Kürze an. Die lange Zeit des Stillstands ist also vorbei.

So geht es nun weiter beim Wassenberger Heimatverein: „Ab dem 9. Juni werden die ersten Außenveranstaltungen des Heimatvereins Wassenberg wieder stattfinden können“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Walter Bienen. Konkret geht es am Mittwoch, 9. Juni, 13.30 Uhr, Treffpunkt am Pontersonplatz, um den beliebten Kulturhistorischen Spaziergang, den Sepp Becker leiten wird. „Vom Pontorsonplatz aus geht es zu Fuß ins Judenbruch. Seit mehr als 100 Jahren ist das Judenbruch, ein durch Oskar Forckenbeck gestaltetes Naturkunstwerk, ein beliebtes und interessantes Ziel für viele Besucher. Die Stadt Wassenberg wird das Judenbruch neu und attraktiv gestalten“, erklärt Sepp Becker, der damit auf die aktuellen Pläne der Stadt Wassenberg verweist. Zum Hintergrund: Die Stadt Wassenberg arbeitet seit längerer Zeit daran, Luftkurort zu werden. Dies geht jedoch nicht einfach so, denn die Stadt muss dafür strenge Kriterien erfüllen, unter anderem geht es bei diesen Kriterien um verschiedene Luftmessungen und darüber hinaus auch um die optische Gestaltung der Stadt. Erreicht werden soll eine sinnvolle Verbindung von Parkanlagen, so dass in dem von Becker genannten Bereich in Kürze umfangreiche Arbeiten stattfinden werden.