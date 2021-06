Inzidenzstufenplan : Neue Lockerungen – Kreis Heinsberg ab Sonntag in Stufe 1

Erkelenzer Land Auf weitere Lockerungen dürfen sich die Bürger des Kreises Heinsberg einstellen. Ab Sonntag, 6. Juni, ist die Region der Stufe 1 des Inzidenzstufenplans zugeordnet. Was bedeutet das?

Die Einordnung in Stufe 1 ist möglich, weil die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg zuletzt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Wert von 35 lag. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldete am Freitag (Stand: 4. Juni, 9 Uhr) einen Inzidenzwert von 21,1 pro 100.000 Einwohner für den Kreis Heinsberg.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 212 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 72 in Hückelhoven, 55 in Wegberg, 48 in Erkelenz und 37 in Wassenberg. Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 11.863 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 445 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 372.