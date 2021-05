Kultur und Heimatpflege in Wassenberg : Kunstpfad durch die Stadt soll ergänzt werden

Wassenberg Die geplanten Juni-Veranstaltungen in Wassenberg mussten nun abgesagt werden. Doch an neuen Ideen für das weitere Programm mangelt es nicht.

Mutig hatte die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH geplant, um zumindest ab Juni wieder öffentliche Veranstaltungen zu ermöglichen. Nun teilt die Stadt Wassenberg gemeinsam mit der gGmbH jedoch mit: Aus den Plänen wird keine Realität werden können. Der Grund ist – wie so oft – in der Corona-Pandemie begründet. Davon betroffen sind zunächst der Abendmarkt, der seine Saison des Jahres 2021 am Freitag, 4. Juni, begonnen hätte, der Kunst- und Kulturtag am Sonntag, 6. Juni, und schließlich auch der Büchermarkt, der am 13. Juni stattfinden sollte. Für den Büchermarkt, so teilen es die Organisatoren mit, soll es einen Nachholtermin in der zweiten Jahreshälfte geben, dieser Termin wird dann rechtzeitig bekanntgegeben. Nun hofft die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH darauf, dass die beliebte Abendmarkt-Serie zumindest am 2. Juli starten kann, dann sollen auch die Hutkonzerte, die sich großer Beliebtheit erfreuen, weitergehen. Wie Jürgen Laaser, der Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH schon vor längerer Zeit sagte, sei man bestrebt, nicht einfach die Entwicklung abzuwarten, sondern eben die Dinge mit Mut in die Hand zu nehmen.