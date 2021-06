Kommunalpolitik in Wassenberg : Bürgerbeteiligung beim neuen Verkehrskonzept

Die Graf-Gerhard-Straße ist in Wassenberg eine Hauptverkehrsstraße. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Die allgemeine Verkehrslage in und um Wassenberg ist das Top-Thema in der Stadt. Auf Vorschlag von FDP, SPD und Grünen soll die Verwaltung in Wassenberg ein formelles Bürgerbeteiligungsverfahren durchführen, um das Verkehrskonzept transparenter zu gestalten.