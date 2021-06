Ab 10. Juni im Kreis Heinsberg : Fahrzeuge werden gezählt

Erkelenzer Land Die Verkehrszählung wird ab dem 10. Juni nachgeholt. Im Vorjahr musste sie pandemiebedingt ausfalle. Es gibt 57 Zählstellen an den Kreisstraßen.

An insgesamt 57 Zählstellen an Kreisstraßen im Kreis Heinsberg werden ab Donnerstag, 10. Juni, Straßenverkehrszählungen vorgenommen. An sechs Zähltagen ab Donnerstag, 10. Juni, werden Zähler zwischen 15 und 18 Uhr das Aufkommen des Verkehrs in den Zähllisten aufzeichnen.

Die Zählung an 49 der 57 Zählstellen der Kreisstraßen erfolgt an zwei Normalwerktagen und zwei Sonntagen in der 23. und 37. Kalenderwoche sowie an zwei Ferientagen in der 28. und 29. Kalenderwoche. Das teilt der Kreis Heinsberg mit. An Zählstellen mit einem geschätzten Fahrzeugaufkommen von über 7000 Fahrzeugen pro Tag, dies sind acht an den Kreisstraßen im Kreis Heinsberg, werden zusätzlich an zwei Freitagen und in den Morgenstunden der Normalwerktage zwischen 7 und 9 Uhr Datenerhebungen vorgenommen. Die Zählkräfte erfassen dabei manuell in sechs zu unterscheidenden Fahrzeugkategorien (Fahrräder, motorisierte Zweiräder, Personenkraftwagen/Lieferwagen, Kraftomnibusse, Lastkraftwagen und Lastzüge) das stündliche Verkehrsaufkommen.