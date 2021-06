Corona-Lockerungen im Kreis Heinsberg : Auch drinnen wird wieder gegessen

Erkelenzer Land Da die Inzidenz seit einigen Tagen unter der 50er-Marke liegt, gelten ab Donnerstag weitere Lockerungen. So dürfen etwa Fitnessstudios öffnen und Restaurants auch drinnen bewirten.

Die Entwicklungen der Inzidenzwerte und des Impffortschritts in den vergangenen Tagen und Wochen im Erkelenzer Land sind durchaus positiv. Pünktlich zu Fronleichnam erreicht der Kreis Heinsberg die Stufe 2 der aktuellen Corona-Schutzverordnung, was den Bürgern im Kreis weitere Lockerungen bringt. Denn die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch beträgt 32,9 pro 100.000 Einwohner, wie das Landeszentrum Gesundheit (LZG) mitteilt. Die 50er-Inzidenz wurde an fünf Werktagen unterschritten, so dass ab Donnerstag die neuen Regeln gelten. Wir bieten eine Übersicht.