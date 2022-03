Kultur in Brüggen : Theaterverein "Einigkeit" Alst sagt wegen Todesfällen Termine ab

Brüggen Bestürzung beim Theaterverein Einigkeit: Nach Bühnenbauer Günter Scheffler ist am 2. März auch seine Frau Angelika gestorben. Deshalb werden die Aufführungen von „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ abgesagt.

Der Theaterverein Einigkeit aus Brüggen-Alst hat einen Monat vor der geplanten Premiere alle Termine von „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ abgesagt. Grund ist der Tod von zwei langjährigen Aktiven. Am 2. Mai starb Angelika Scheffler, die langjährige Souffleuse des Theatervereins, im Alter von 60 Jahren. Im Februar war ihr Mann Günter gestorben. Er war als Bühnenbauer ebenfalls ein wichtiges Mitglied. Beide waren seit elf Jahren im Theaterverein aktiv. „Die Nachricht, dass unsere Vereinsmitglieder Günter und Angelika Scheffler die Bühne des Lebens verlassen haben, ist beim Theaterverein ,Einigkeit‘ Alst, seinen Spielern und Mitgliedern mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit aufgenommen worden“, so Rolf Hamacher, Vorsitzender des Theatervereins, in seinem Nachruf. „Günter und Angelika waren stets hilfsbereit und als Bühnenbauer und Souffleuse unverzichtbare Stützen des Vereins. Sie hinterlassen eine große Lücke.“ Das aufrichtige Mitgefühl gelte der Familie; man werde beiden ein ehrenvolles Andenken bewahren. Angelika Scheffler wird am 16. März auf dem Friedhof in Bracht beigesetzt. Sie hinterlässt eine Tochter und einen Sohn.