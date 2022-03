TV-Star in Brüggen : Jörg Knörs Profi-Spiel mit Promi-Stimmen

Brüggen Jörg Knör wollte sein Publikum in Schloss Dilborn gar nicht gehen lassen – nicht, dass es jemand bei seinem Auftritt am Donnerstagabend eilig gehabt hätte. Dazu war sein Auftritt zu gut.

(busch-) Jörg Knör wollte sein Publikum in Schloss Dilborn gar nicht gehen lassen – nicht, dass es jemand bei seinem Auftritt am Donnerstagabend eilig gehabt hätte. Denn das Multitalent vermochte mehr als zwei-einhalb Stunden mit seinem aktuellen Programm „Comeback des Lebens“ zu fesseln. Und die neuen orangefarbenen Sitzkissen machten nicht nur die Stühle im Kulturforum Schloss Dilborn bequemer, sondern entlockten Knör einiges zu seiner Niederland-Liebe. Gern würde er mal ein komplettes Prgramm auf Niederländisch machen. In Brüggen konnte er schon mal Grenz-Luft schnuppern.

Knör besitzt eine starke Bühnenpräsenz, liebt das flirtende Necken mit den Zuschauern in der ersten Reihe, vermag auch als Sänger zu gefallen und teilt auch gern Persönliches: So plaudert er über den geplanten Umzug in ein Mietshaus, die durchaus innige 25-jährige Verbundenheit zu Techniker Norbert Bonn oder über die Liebe zu seiner Frau, der er das seelenvolle Lied „Herzkaspar“ widmet. Und wie schon der Programmtitel verrät: Seine Sehnsucht, nach der langen Corona-Abstinenz auf einer Bühne stehen zu können, war groß. Und das, obwohl Knör in mehr als 40 Jahren auf vielen Bühnen aufgetreten ist.