Vorhaben in Brüggen : Landesmittel für Kreuzherrenplatz vorgeschlagen

Vorhaben in Brüggen

Brüggen Im Regionalrat war jetzt die geplante Attraktivierung des zentralen Platzes in Brüggen ein Thema. Für die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes soll ein Silberahorn gefällt werden, was zu viel Widerstand geführt hat. Wie es weitergeht.

Die Pläne für die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes sind einen entscheidenden Schritt näher an der Umsetzung. Für die beantragten Fördermittel ist zwar noch kein Bewilligungsbescheid eingegangen, wie Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Freitag auf Anfrage erklärte. Aber die Fördermittel des Landes NRW sind jetzt in Aussicht gestellt.