Engagement in Brüggen-Born : Spenden sammeln, Ehrung und Termine

Brüggen Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born hatte bei ihrer Mitgliederversammlung ein dichtes Programm, unter anderem ging es um eine Spendensammlung für Schützenfamilien aus Schleiden/Gemünd, die unter der Flutkatastrophe leiden, um Wahlen, Ehrungen und Terminplanungen für das laufenden Jahr.

Der Betrag der bei der letzten Mitgliederversammlung begonnenen Spendenaktion für zwei von der Flutkatastrophe besonders getroffene Schützenfamilien in Schleiden-Gemünd ist mit einer erneuten Hutsammlung aufgestockt worden. Den gesamten Spendenbetrag in Höhe von 2000 Euro wird der geschäftsführende Vorstand bald persönlich an die betroffenen Familien überreichen.

Engagement in Brüggen : Stinges spendet an Verein für Tierschutz sowie Zentrum für Hospizdienst

In der Hoffnung auf bessere Zeiten setzt Thomas Wolf mit seinem Vorstand den Fokus auf das Schützenfest 2022, das im Zeitraum vom 24. bis 28. Juni stattfinden soll. Weiterhin geplant: die Borner Wiesn 2022, die eventuell bereits am Freitag, 23. September, beginnen könnte. Wolf rief alle Mitglieder zur Unterstützung auf. Er hofft ebenfalls auf die Unterstützung der umliegenden Schützenbruderschaften, besonders für die Großveranstaltung „Rock am See“: sie soll am Freitag, 24. Juni, stattfinden. Zu Gast ist die preisgekrönte Rockcoverband Sidewalk, aus Rheinland-Pfalz off