Solidarität mit der Ukraine im Kreis Viersen : Kirchen planen Gebete für den Frieden

Grenzland In den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Westkreis Viersen werden Gebete für Frieden organisiert. Dies sind die Termine bis Sonntag, 6. März.

Die Pfarrei St. Matthias Schwalmtal, zu der die Gemeinden St. Anton und St. Georg in Amern, St. Gertrudis in Dilkrath, St. Jakobus in Lüttelforst, sowie St. Mariä Himmelfahrt und St. Michael in Waldniel gehören, ist ein Friedensgebet für Donnerstag, 3. März, um 18.30 Uhr in der Amerner Kirche St. Georg geplant. „15 Minuten möchten wir gemeinsam für unsere Mitmenschen dort beten“, teilt die Gemeinde mit. In Zukunft soll, rotierend in allen Kirchen, in jeder Woche während der Fastenzeit dieses Gebet angeboten werden.