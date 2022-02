Entertainment in Brüggen : „Steffis Kneipenquiz“ kommt mit Ingo Anderbrügge nach Bracht

Moderatorin Steffi Neu soll am 29. März mit ihrem Kneipenquiz in die Ratsstube nach Bracht kommen. Foto: WDR/Thomas Haensgen

(hb) Steffis Kneipenquiz kommt nach Brüggen-Bracht. Am 29. März um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) wird die bekannte WDR2-Moderatorin Steffi Neu mit ihrer Live-Show in der Ratsstube Bracht gastieren. „Endlich geht es nach Corona-bedingter Zwangspause und Terminverschiebungen wieder los“, freut sich die Quiz-Masterin.

Steffis Kneipenquiz tourt wieder durch die Dörfer: Das komplette Jahr über wird Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Team den ganzen Westen besuchen, bis in den Dezember. Von Ascheberg bis Davensberg, von Brüggen bis Ibbenbüren, von Bad Münstereifel bis Langerwehe, quer durch NRW wird die Niederrheinerin in den kommenden Monaten unterwegs sein. „Die Tour 2020 war so gut wie ausverkauft und musste dann verschoben werden – aber jetzt werden wir überall auftauchen. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit“, erläutert Steffi Neu. „Und weiter geht’s: Die verschobenen Tour-Termine haben wir bis Juni aufm Zettel – und dann geht’s gleich weiter.“ Mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und vielen prominenten Gästen wird sie in den Gaststätten, Kneipen, Wirtshäusern, Sälen und Biergärten in den kleinen Dörfern auftauchen. Präsentiert wird die Tour von WDR2.