Zum Weltfrauentag in Viersen : Frauenforum mit Programm zum Frauentag

Viersen Das Angebot in Viersen, Dülken und Süchteln umfasst einen Vortrag, einen Kinofilm, ein Frauen-Frühstück sowie eine kulturhistorische Stadtführung.

Frühstück Für diesen Mittwoch, 9. März, 9.30 bis 11.45 Uhr, lädt das Frauenforum zum Frauen-Frühstück ins Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung an der Rektoratstraße 25 in Viersen ein. Das Frühstück steht unter dem Motto „Starke Frauen“. Die Teilnahme kostet 11,50 Euro, Anmeldung: Telefon 02162 17290.

Kinofilm Das Programmkino der Süchtelner Königsburg, Hochstraße 13, zeigt am Donnerstag, 10. März, in Kooperation mit dem Frauenforum den Kinofilm „Frauen“, daran soll sich eine Diskussion anschließen. Einlass ins Vorderhaus ist um 19 Uhr, Filmstart um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Team der Königsburg freut sich über eine Spende für das Kulturprogramm. Weitere Informationen gibt es unter www.koenigsburg.org.

Stadtführung „Dülkener Frauengeschichte(n)“ ist der Titel einer kulturhistorischen Stadtführung unter der Leitung von Angela Klein-Kohlhaas am Sonntag, 13. März, von 15 bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist der Brunnen am Alten Markt in Dülken, vor der Kirche St. Cornelius. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02162 17290.

Vortrag In einem Vortrag am Dienstag, 15. März, 19 bis 21.15 Uhr im Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung an der Rektoratstraße 25 in Viersen, geht es um „Starke Frauen – der lange Weg zu gleichberechtigter Bildung“. Dozentin ist Angela Klein-Kohlhaas. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,50 Euro, Anmeldung unter: Telefon 02162 17290.