Kultur in Brüggen : Voller Vorfreude: Theaterverein Alst bereitet sich auf neues Stück vor

Der Theaterverein Einigkeit hat mit den Proben begonnen. Bis zu den Aufführunegn wird immer häufiger geprobt: Zwei Wochen vorher sogar jeden Tag. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Seit zwei Jahren war das Ensemble des Theatervereins Einigkeit auf keiner Bühne zu sehen. Jetzt hoffen alle, dass die fünf geplanten Aufführungen möglich sind.

Sam ist ein jüdischer Taxifahrer, der kurzerhand den Papst entführt. Seine Lösegeldforderung: ein Weltfriedenstag. Die Tage der Geiselhaft entpuppen sich für den Papst als ein recht gemütliches Familienleben, bei dem auch ein Rabbi eine Rolle spielt.

„Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ ist ein Stück von Joao Bethencourt. Im April wird die Komödie vom Alster Theaterverein Einigkeit in Bracht aufgeführt – und das gleich fünf Mal an zwei Wochenenden. Der Regisseur Michael Houben ist guter Dinge: „Wir werden ziemlich sicher spielen. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen.“

Im Jahr 2020 musste das Stück „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel fünf Tage vor der Generalprobe wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt hat sich der Verein für eine sichere Kartenreservierung für das nächste Stück entschieden: Für die potenziellen Theaterbesucher ist sie ohne Kosten möglich. Bis zum Termin der Kartenausgabe am Montag, 21. und Dienstag, 22. März wird feststehen, ob die Aufführungen wie geplant coronakonform möglich sind.

Traditionell finden die Aufführungen des Theatervereins immer an zwei Wochenenden vor Ostern statt. Die Proben beginnen Anfang November oder Dezember – das richtet sich danach, wann im folgenden Jahr die Osterfeiertage sind. Erst werden Leseproben abgehalten, um Karneval dann geht das Ensemble auf die Bühne. Für „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“, lässt Michael Houben acht Ensemblemitglieder auftreten, von zwei weiteren hört man nur die Stimmen aus dem Off. Hinzu kommen noch Helfer für Technik und die Requisite. Die Männer und Frauen auf der Bühne sind zwischen 20 und 70 Jahre alt. Die Auswahl des Stückes, so der Regisseur, richte sich auch nach denen, die mitspielen wollen. „Es braucht einiges an Fingerspitzengefühl, die Charaktere richtig zu besetzen“, sagt Houben.

Je näher der Aufführungstermin rückt, desto mehr Proben werden angesetzt. „Ein, zwei Wochen vor der Aufführung wird täglich geprobt. Das ist brachiale Saisonarbeit“, erklärt der Regisseur. Ostern seien dann alle froh, dass es vorbei sei. Aber: Spätestens im Sommer kehrt die große Sehnsucht nach der Bühne zurück und die Theaterleute fragen: „Wann spielen wir wieder?“

Weiter geht es immer. Doch für Houben ist der „Papst“ die letzte Regiearbeit, die er seit 2016 übernommen hat. Regie zu führen: Das hat Michael Houben viel Vergnügen bereitet, aber: „Ich brauche eine Pause.“ Danach möchte er wieder auf der Bühne stehen. „Wenn der Regisseur es will“, sagt er lachend. Und darauf freut er sich. Ein adäquater Nachfolger für ihn ist schon in Sicht – fest steht er aber noch nicht.