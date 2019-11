Viersen-Dülken : Sexueller Übergriff auf 19-Jährige in Dülken

Der Übergriff ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr. Die Polizei sucht Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dülken Eine 19-jährige Frau ist am Sonntagabend in Dülken Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein Mann die Frau unsittlich berührt und versucht, sie in eine Gasse zu ziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 19-Jährige schrie und wehrte sich – daraufhin habe der Mann sie losgelassen. Eine Fahndung der Polizei verlief am Sonntagabend ergebnislos. Laut Polizei ereignete sich der Übergriff gegen 20.30 Uhr im Bereich der Straße Domhof. Die 19-Jährige hatte ihr Auto dort geparkt und war zu Fuß auf dem Weg zu ihrem Haus, als sie von dem Unbekannten unsittlich angefasst wurde. Er zog die junge Frau in eine Gasse, die in Richtung Blauensteinstraße führt. Nachdem der etwa 1,90 Meter große Mann sie losließ, flüchtete er in Richtung Blauensteinstraße. Er trug einen knielangen schwarzen Mantel und eine graue Strickmütze.