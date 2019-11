35 Jahre Grüne in Schwalmtal : „Es hat gedauert, bis der Rat sich an uns gewöhnt hat“

„Es hat gedauert, bis der Rat sich an uns gewöhnt hat“

35 Jahre Grüne in Schwalmtal

Schwalmtal Susanne Heinemann-Nieberding und Jürgen Heinen im Gespräch.

Vor 35 Jahren wurden die Grünen in Schwalmtal gegründet. Welche Reaktionen rief das damals hervor?

Susanne Heinemann-Nieberding Der Arbeitskreis der Grünen in Schwalmtal gründet den Ortsverein im November 1984 im Waidmannsheil in Schwalmtal. Themen der Friedens- und Umweltbewegung sowie die Diskussion um Vielfalt, Toleranz und gerechte Lebensbedingungen weltweit wurden von den Grünen auf kommunale Ebene heruntergebrochen. Uns liegen die Menschen am Herzen.