Brüggen : Stolpersteine bald auch für Brüggen?

Die Brüggenerin Gudrun Jansen setzt sich dafür ein, dass auch in der Burggemeinde Stolpersteine verlegt werden. Foto: Julia Esch

Brüggen In Brüggen sollen Stolpersteine verlegt werden. Das hat Gudrun Jansen mit ihrem Bürgerantrag angestoßen. Auch Schüler sollen in die Recherche dafür einbezogen werden.

Auch in Brüggen sollen Stolpersteine an Juden erinnern, die dort lebten. Dies regte im März Gertrud Jansen an. Grund dafür war unter anderem ihr persönlicher Bezug zu dem Thema, sagt die 70-jährige Brüggenerin. „Meine Mutter hatte eine jüdische Freundin, die es noch rechtzeitig schaffte, nach England zu flüchten“, sagt Jansen. Als sie mit ihren Eltern die Freundin und ihre Familie in England besuchte, bat das Ehepaar darum, nicht über das Judentum zu sprechen. „Sie sagten: Die Kinder und Enkel wissen das nicht“, erinnert sich die pensionierte Religionslehrerin, die damals 25 Jahre alt war. „Und das fand ich erschreckend.“

Das Thema habe sie immer bewegt, ihre Eltern hätten jeden Gesprächsversuch abgewehrt, sagt Jansen. „Es war ein Tabuthema.“ Die Stolpersteine seien ihr bei ihren Städtereisen anderorts aufgefallen. Jansen: „Da dachte ich: Das ist doch auch was für uns in Brüggen.“ Bislang gibt es in der Burggemeinde keine Stolpersteine.

Info Stolpersteine in den Nachbarkommunen Verlegung Die Steine werden meist unter der Nummer des Hauses, in dem die Opfer zuletzt freiwillig wohnten, mittig auf dem Bürgersteig verlegt. Orte Insgesamt 55 Stolpersteine in Viersen, 66 in Nettetal und sieben in Schwalmtal sind bereits verlegt worden.

Der Hauptausschuss hatte auf Jansens Bürgerantrag hin im Mai eine Umsetzung empfohlen und die Beratung der Umsetzung in die Hände des Kulturausschusses gelegt. Die Gemeindeverwaltung hat Historiker Paul Schrömbges mit den Nachforschungen zum Schicksal der Juden in Brüggen beauftragt. Noch gibt es jedoch keine Ergebnisse, aus denen sich ableiten lassen würde, wie viele Stolpersteine verlegt werden könnten und wo genau. „Leider konnte sich Herr Dr. Schrömbges urlaubs- und krankheitsbedingt noch nicht intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wird der Verwaltung aber seine Ergebnisse zur Verfügung stellen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Stolpersteine sollen an die Verbrechen der Nationalsozialisten gegenüber Juden, aber auch andere Opfer erinnern. Es sind Würfel aus Beton mit einer quadratischen Messingplakette. Auf dieser stehen Name, Geburtsdatum, kurz gefasst Art und Ort des Todes und, soweit möglich, genaues Datum oder Jahr des Todes. Der Bildhauer Gunter Demnig (72) rief das Projekt 1992 ins Leben und hat insgesamt rund 70.000 Stolpersteine in 24 Ländern verlegt. Die knapp zehn mal zehn Zentimeter großen Steine werden in den Bürgersteig eingefasst an den letzten freiwilligen Wohnsitz von Menschen, die Opfer der Nationalsozialisten wurden.

Pro Stolperstein würden die Kosten circa 360 Euro betragen, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Da die Verlegung im öffentlichen Raum erfolgt, ist eine Zustimmung der Anwohner nicht erforderlich. Sie sollten jedoch vorher entsprechend informiert sein. In Viersen war die Verlegung einiger Stolpersteine erst durch ein Bürgerbegehren 2018 möglich. 5800 Unterschriften kamen damals gegen ein Veto der Hauseigentümer zusammen.

Im Brüggener Kulturausschuss wurden weitere Ansätze zur Arbeit rund um die Stolpersteine diskutiert. Die Geschichte der Juden in Brüggen könnten beispielsweise Schüler in Projekten aufarbeiten. Als Beispiel dafür wurde die Arbeit der Nettetaler Gesamtschule genannt. In Begleitung von Lehrerin Julietta Breuer hatten dort Schüler nach Werdegängen der Juden geforscht, für die Stolpersteine verlegt wurden. Am Tag der Verlegung im Februar 2016 in Kaldenkirchen erzählten die Jugendlichen aus dem Leben der NS-Opfer. Ähnlich angegangen hat es auch die Johannes-Kepler-Schule in Süchteln 2018 und 2019. Dort hatten Realschüler bei den Stolpersteinverlegungen ebenfalls die Schicksale der Familien und einzelnen Personen vorgetragen. In Brüggen erinnern zwei, in Bracht ein jüdischer Friedhof am Christenfeld an die jüdische Gemeinde vor Ort. 1941 fand auf dem Brachter Friedhof die letzte Beisetzung statt. An der Ecke Klosterstraße/ Roermonder Straße befand sich einst ein Textilhandel der jüdischen Familie Braun, erinnert sich Jansen an Erzählungen von Freundinnen ihrer Mutter. In den Gebäuden habe es auch einen Gebetsraum gegeben.