Brüggen : Lichterglanz in Zentrum und Burg

Brüggen Bei der „Langen Nacht der Museen“ gab es jede Menge Interessantes zu entdecken. Außerdem wurde die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet und sorgte für eine schöne Atmosphäre.

Andreas Wintraken, der eine Ausbildung zum Förster absolviert, führte die Gruppen durch den nachgebildeten Wald. Die Lichter der Taschenlampen tauchten den Forst und dessen Bewohner in ein fast schon unheimliches Licht. Entlang des Weges auf den Holzbohlen gab es einiges zu entdecken und zu erklären. So wollte Wintraken wissen, ob man den großen, hellen Parasolpilz essen dürfe und ob die Kinder sich vorstellen können, woher sein Name kommt. Die Gruppe entdeckt einen ausgestopften Eichelhäher. „Was macht der Eichelhäher mit den Eicheln, die er findet? Wusstet Ihr, dass er vergisst, wo er sie im Herbst vergraben hat? Dort können dann neue Bäume wachsen. Darum ist er ein Freund der Förster“, so Andreas Wintraken. Nicht nur die Kinder staunen. Auch auf den Unterschied zwischen Hase und Kaninchen geht der angehende Förster ein: „Kaninchen bauen Höhlen, die Hasen sind größer und schlafen in einer Sasse. Das ist eine Mulde, die sich der Hase baut.“