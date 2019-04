Polizei sucht den Täter : Jogger berührt Mädchen unsittlich

Erkrath Ein jugendlicher Jogger hat am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr ein 13-jähriges Mädchen im Vorbeilaufen unsittlich berührt. Die Tat, so die Polizei, geschah auf einem Fußweg zwischen Schildsheider und Beckhauser Straße in Hochdahl. Danach lief der junge Mann kommentarlos in Richtung der Unterführung Beckhauser Straße davon.

