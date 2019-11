Niederkrüchten : Viele Gebührensätze steigen

Niederkrüchten Gebühren für Abfallentsorgung und Abwasser werden voraussichtlich erhöht.

Die Abfallgebühren werden von 73 Euro auf 75 Euro steigen. Dies habe auch damit zu tun, dass die Erstattungen für das Altpapier eingebrochen sind. Dies liege an der aktuellen Marktlage, sagt Britta Baier, stellvertretende Leiterin des Finanzmanagements in Niederkrüchten. Für Altkleider- und Schuhe erhält die Gemeinde keine Erstattung mehr. Die Erträge sind geringer als die Aufwendungen. In diesen Fällen hat die Gemeinde laut der Vereinbarung mit dem Kreis Viersen weder Kosten zu tragen, noch erhält sie Gutschriften. Insgesamt sind die Erträge aus den Verkaufserlösen um knapp 41.000 Euro gesunken. Baier: „Daher mussten wir die Erhöhung einplanen.“ Jedoch konnte die Gemeinde durch Einsatz von Rücklagen einen Teil der fast 36.000 Euro Mehrkosten für 2020 decken. Ohne den Einsatz von Überdeckungen aus Vorjahren ergibt sich eine Gebühr von 78,66 Euro (76,92 Euro im Vorjahr).