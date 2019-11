Wandel der Bestattungskultur : Niederkrüchten plant erste Urnenstelen

Niederkrüchten Die Gemeindeverwaltung folgt dem Trend bei Bestattungen. Danach sind Grabstätten mit geringem Pflegeaufwand immer beliebter. Bis Frühjahr 2020 könnten auf dem Friedhof in Niederkrüchten-Elmpt die ersten Urnenstelen stehen.

In die Gebührenkalkulation für 2020 sind die fünf pflegefreien Urnenplätze bereits enthalten. Der Preis für eine Kammer in einer Urnenstele wird 2020 bei 1629 Euro liegen. „Der Trend geht eindeutig zu Gräbern mit geringem Pflegeaufwand“, sagt Borsch. Wie die Urnen am Elmpter Friedhof angenommen werden, lasse sich aber erst im kommenden Jahr bewerten.

„Die Stelen könnten Platz finden in Nähe der alten Friedhofsmauer am Elmpter Friedhof“, sagt Borsch. Im Vorfeld habe die Verwaltung sich mit der Verwaltung Tönisvorst in Verbindung gesetzt. Auf dem dortigen Friedhof gibt es bereits Urnenstelen. Borsch: „Wir haben uns beraten, was am sinnvollsten für uns wäre, welches Material geeignet ist und was für uns die beste Lösung wäre.“ Die Quader aus Stein sollen aus Granit gefertigt werden. Das Material für die Stelen dürfe nicht zu großporig sein, da sich sonst schnell Wasser festsetzt, unter Bäumen entsteht Moos auf der Oberfläche der Gräber. Die Würfel seien etwa 40 mal 40 Zentimeter groß. In die Kammern der hohlen Quader werden die Urnen gestellt; sie können außen mit einer Tafel versehen werden.