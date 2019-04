Ortsgespräch : Dülken bewegt sich

Der neue Jugendtreff „Der Raum“ an der Lange Straße trägt dazu bei, den Dülkener Ortskern zu beleben. An die Ladenscheibe haben Jugendliche anfangs Verse geschrieben, um sie zum Kommunikationspunkt zu machen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Beteiligten des Ortsgespräches in Dülken waren sich einig: In ihrem Stadtteil hat sich einiges getan. Neue Projekte soll die Hochschule Niederrhein anstoßen. Sie löst das Kölner Büro Cima beim Quartiersmanagement ab.

Gut besucht präsentierte sich die ehemalige Kreuzherrenschule, in die die Organisatoren zu Informationen und Austausch eingeladen hatten. Projekte in der Stadtentwicklung, die gesamte Einzelhandelsentwicklung in Dülken samt Impulsen – für alle Beteiligten kristallisierte sich deutlich heraus, dass sich in Dülken etwas getan hat und auch weiterhin Bewegung da sein wird. Zwar zieht sich das Kölner Beratungsbüro Cima nun zurück, dafür wird sich die Hochschule Niederrhein für die nächsten fünf Jahre ins Quartiersmanagement einbringen.