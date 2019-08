Kunst in Viersen : Schaufensterkunst in Dülken

Dülken Die Dülkener Altstadt ist ab sofort eine öffentliche Galerie. Besonders praktisch: Die Kunstwerke können rund um die Uhr besichtigt werden. Bis Mitte September präsentieren die ortsansässigen Einzelhändler in ihren Schaufenstern Bilder, Collagen und Skulpturen in Verbindung zum eigenen Warenangebot.

Die Schaufensterkunst lebt von der harmonischen Ästhetik ebenso wie von Widersprüchen und Abstraktem. Verkaufswaren und Kunstwerke sollen zu einem Ganzen verschmelzen. So finden sich etwa Schuhe, die aus benutzten Kaffeefiltern und Filterpapieren gefertigt wurden, in den Ausstellungsflächen eines ehemaligen Schuhfachhandels an der Börsenstraße. Ganz pragmatisch arrangiert ein Schreibwarengeschäft an der Blauensteinstraße die gezeigten Meereslandschaften in Acryl: Daneben finden sich Utensilien wie Pinsel, Farbtuben und Tuschekasten. Das Ingenieurbüro am Alten Markt befasst sich im Alltag mit der Planung von Wohn- und Industriegebäuden und deren Bau nach aktuellen Standards. Als Bruch sind dort „Lost-Place-Fotografien “ zu sehen, also Bilder, die verfallene und verlassene Orte zeigen.