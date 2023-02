Verdi-Warnstreik in Viersen „Wir brodeln!“

Ein Warnstreik im öffentlichen Dienst hat am Dienstag für etliche Einschränkungen in Viersen geführt. Bereits am frühen Morgen fielen zahlreiche Busverbindungen aus, weil Mitarbeiter der NEW mobil und aktiv sich an dem Warnstreik beteiligten. Überschaubar blieben die Auswirkungen des Warnstreiks bei den Kindertagesstätten: Vier der Kitas in städtischer Trägerschaft wurden bestreikt. „In drei Kindertagesstätten wurden Notgruppen gebildet, eine konnte ihren Betrieb trotz des Warnstreiks komplett aufrechterhalten“, erklärte ein Stadtsprecher.