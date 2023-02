Karneval im Kreis Viersen Wo gibt es den leckersten Berliner?

Ob Marmeladen-Füllung, Zuckerguss, Nuss-Nougat-Creme, Eierlikör oder Zuckerschicht – der Berliner, der in Berlin bekanntlich Pfannkuchen heißt, hat in diesen Tagen wieder Hochkonjunktur. Viele Karnevalisten lieben das Fettgebäck, das mindestens 500 Kalorien auf die Waage bringt, in all seinen Variationen.