Niederkrüchten 13-Jährige von Auto angefahren

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen am Samstag gegen 10.20 Uhr zu Fuß an der Bundesstraße 221 unterwegs. Nach Zeugenaussagen trat es plötzlich auf die Fahrbahn. Dort wurde es von einem Auto erfasst, das eine 62-jährige Frau aus Wegberg steuerte. Die Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. „Das Kind“, so berichtete die Polizei am Montag, „wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.“ Den Polizeiangaben zufolge hatte der Unfall noch glimpfliche Folgen: Das Mädchen habe dabei leichte Verletzungen erlitten, hieß es.