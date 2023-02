Grundstein gelegt Mehr bezahlbare Wohnungen für Brüggen

Auf dem Gelände der abgerissenen Landesjagdschule am Von-Schaesberg-Weg in Brüggen ist der Grundstein zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern gelegt. Damit wirkt die Gemeinde gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegen. Von 16 Wohnungen, die auf dem Areal entstehen, werden elf öffentlich gefördert (Mietpreis 5,90 bis 6,60 Euro pro Quadratmeter) und fünf frei finanziert (bis zehn Euro). Angesichts dramatisch steigener Baukosten sei der einzige Lichtblick die Förderung durch das Land NRW, sagt GWG-Vorstand Michael Aach.