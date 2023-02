Gelingt dem SC Hardt noch der Klassenerhalt? Dick im Schlamassel

Im Sommer übernahm Olaf vom Ende den Trainerposten in Hardt. Der Kader war hingegen erst viel später komplett, sodass vom Ende intern den September als eigentlichen Saisonstart ausrief. Die Zeit bis dahin war ein Suchen und Finden – begleitet von einer Niederlagenserie: Der Auftakt ging 1:6 bei Rot-Weiß Venn verloren, es folgte ein 3:9 gegen Rheindahlen. Deutliche Niederlagen gab es zudem gegen die Reserve des 1. FC Viersen (1:6) und den Rheydter SV (0:5); in Summe sieben Niederlagen in sieben Spielen. Ab Oktober schien sich die Prognose des Trainers jedoch zu erfüllen: Hardt feierte gegen die Fortuna beim 3:0 den ersten Saisonsieg, holte ein 4:4-Remis gegen den SV Schelsen und legte zwei Siege gegen Concordia Viersen (3:0) und Polizei SV (2:1) nach. Die Mannschaft stellte den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen her, beendete das Jahr im Anschluss jedoch mit vier Niederlagen in Serie – allerdings traf der SC dabei mit den Red Stars (0:4), den Sportfreunden Neersbroich (1:5), Odenkirchen (0:8) und RW Venn (1:5) auf vier Teams der oberen Hälfte. Im Summe holte Hardt zehn Punkte, wobei der Dreier gegen Concordia nach deren Rückzug annulliert wird. Auf Platz 14 beträgt der Rückstand auf den – nach aktuellem Stand – ersten Nichtabstiegsplatz sieben Punkte.