Altweiber in Brüggen-Bracht Drei junge Frauen führen die Möhnenschar an

Schon beim Gedanken an Altweiber richten sich die feinen Härchen an den Armen von Ilona Gendrisch auf: „Wenn ich nur an den Rathaussturm denke, bekomme ich Gänsehaut“, sagt die 36-Jährige mit einem Lachen. Die Brachterin ist eine der drei neuen Obermöhnen im Dohlendorf. Und ihr großer Tag rückt mit Altweiber immer näher. Was das Trio überwältigt hat: die riesige Resonanz.