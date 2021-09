Wirtschaft in Viersen : Sponsoren ermöglichen Co-Working

Wirtschaft in Viersen

Viersen Dass das Gewächshaus für Jungunternehmen einen sieben Arbeitsplätze umfassenden Co-Working-Space anbieten kann, ist der Unterstützung der Grundstücksmarketing-Gesellschaft der Stadt Viersen und der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein zu verdanken.

Das neue Angebot im Gewächshaus, Am alten Gymnasium 6, soll dazu beitragen, eine kreative und innovative Startup-Szene in Viersen aufzubauen. Eine Glaswand teilt den Space in zwei Büroflächen. Im Mietpreis sind WLAN und Strom ebenso enthalten die die Nutzung von Drucker, Scanner, Kopierer und der Teeküche.