Kultur in Brüggen : Fotografin Meike Hahnraths bekämpft Vorurteile mit Fotos

Meike Hahnraths Ausstellung „Schubladen“ ist ab sofort bis 17. Oktober in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus zu sehen. RP-Foto: J. Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Brüggen In der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Brüggen ist eine ungewöhnliche Ausstellung mit Fotografien zu sehen. Wie die Präsentation die Betrachter dazu herausfordert, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Es gibt diesen treffenden niederrheinischen Spruch: „Man kann dem Menschen nur bis vor die Stirn gucken“. Ein Urteil nach dem Augenschein erlaubt sich demnach nicht. Und doch denken Menschen oft in Schubladen, die mit Vorurteilen und Einschätzungen gefüllt sind. „Schubladen“, heißt eine Fotoausstellung mit etwa 50 Porträts, die die Mönchengladbacher Künstlerin Meike Hahnraths (59) aufgenommen hat und die ab Freitag, 3. September, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Brüggen zu sehen ist.

Hahnraths hat Kunst und Pädagogik studiert. Vor sechs Jahren entwickelte die Fotografin das Konzept für das Projekt „Schubladen“. Seitdem nimmt sie Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ebenso auf wie Menschen ohne (sichtbare) Behinderung. „Alle Menschen sind behindert, die eine Hälfte weiß es, die andere nicht“, erklärt Hahnraths lachend. Ihre Modelle findet sie im Frauenhaus, in den Werkstätten und überall, wo man von ihrem Projekt weiß. Bis heute sind mehr als 250 Bilder entstanden.

Das Fotoshooting nimmt fast eine Stunde für jeden in Anspruch. „Die eigentliche Arbeit dabei ist die Kommunikation“, sagt Hahnraths. Im Gespräch wird das Vertrauen, eine wichtige Voraussetzung für die Fotos, aufgebaut. Jede/r wird so fotografiert, wie er sich gerade fühlt und aussieht. Was Hahnraths noch anbietet, ist, mit farbigen Seidenstoffen zu spielen: Sie legt diese um den Kopf oder den Hals: „Die Farben sind für das Gesicht wichtig.“ Ein Beispiel ist die Fotografie von Maria: Sie strahlt vor Lebensfreude, trägt einen selbst gebastelten Hut mit lustigen Schmetterlingen, um ihren Hals einen nachtblauen Schal.

Die Bilder werden in jeder Ausstellung unterschiedslos nebeneinander aufgehängt. Vier Kurzbeschreibungen ergänzen jedes Porträt. Die Kurzbeschreibungen zu Maria: „Hat als Köchin gearbeitet“, „Ist Gast in einem Frauenhaus“, „War Handarbeitslehrerin“ und „Hat als Mattenweberin gearbeitet“. Beim Betrachter kreisen nach dem Lesen die Gedanken: Er versucht herauszufinden, was auf die Dargestellte zutrifft. Unmöglich. Aber um eine Auflösung geht es Hahnraths nicht. Denn auch im Leben wird diese Frage oft nicht aufgelöst. Der Fotografin geht es um die gedankliche Interaktion. Der Betrachter stößt auf seine eigenen Vorurteile.

Häufig wurde die Ausstellung in Kirchenräumen gezeigt. „Sie wirkt im sakralen Raum auf besondere Weise“, weiß die Fotografin.

Sigrid Blomen-Radermacher