Jubiläum in Schwalmtal-Dilkrath : Fortuna Dilkrath feiert ihren 90. Geburtstag

Bei der DJK Fortuna Dilkrath wurde im April .2019 im Fortunen-Treff Vereinsgeschichte geschrieben: Mit Andrea Groothoff wurde zum ersten Mal in eine Frau an die Spitze gewählt. Foto: DJK Fortuna Dilkrath

Schwalmtal Der seit 90 Jahren bestehende Verein FJK Fortuna Dilkrath ist nicht nur wegen sportlicher Leistungen bekannt. Seit 2019 gibt es dort zudem eine außergewöhnliche Ehrenamtlerin: Andrea Groothoff ist die erste Frau, die den Verein führt.

Der Sportverein DJK Fortuna Dilkrath feiert jetzt sein 90-jähriges Bestehen in seiner Heimat im Heidend.

Günter van de Flierdt, Matthias Meyendriesch und Peter Döhmen. Foto: Verein

Im Jahr 1931 wurde der Verein aus der Katholischen Jugendbewegung in Dilkrath heraus gegründet. Diese Wurzeln brachten der Fortuna dann auch den Namenszusatz DJK (Deutsche Jugendkraft) ein. Am 20. Juni 1931 wurde der Sportplatz offiziell eingeweiht. Allerdings hat es nach mündlichen Überlieferungen auch bereits Mitte der 1920er Jahre eine Sportbewegung in Dilkrath gegeben.

Der Jugendvorstand von 1981 (v.l.): Reinhold Schulz, Günter van de Flierdt, Manfred Skorzus, Heinz Nelissen, Thomas van de Flierdt und Josef Rütten. Foto: Verein

Heute gehören zum Dorfverein mit dem grinsenden Ochsen als Vereinsemblem rund 500 Mitglieder. Mehr als die Hälfte davon sind Fußballer. Die Männer spielen seit 18 Jahren in der Bezirksliga und die Frauen – sie gehören seit 40 Jahren zu Fortuna, die einst in der Regionalliga, der zweithöchsten Frauen-Fußballliga spielten - sind heute nur noch in der Kreisliga vertreten.

Andrea Groothoff ist die erste Frau in der Vereinsgeschichte, die als erste Vorsitzende an der Spitze steht. Gerade wurde sie für zwei weitere Jahre für diese Position gewählt. „Sie hat bei mir in der Frauenmannschaft als Fußballerin angefangen“, erinnert sich der heutige Fußball-Seniorenleiter Stephan Laumen bei Fortuna Dilkrath.

Bei Fortuna treiben außerdem Frauen Gymnastik, eine gemischte Gruppe macht Rückenschule und eine Volleyball-Hobbygruppe spielt regelmäßig. Neu hinzugekommen ist das Boulespiel, das jede/r auf dem Fortunen-Platz frei zugänglich ausüben kann. Mittwochs gibt es um 17 Uhr einen festen Treff.

„Viele sind der Dilkrather Fortuna schon einen großen Teil ihres Lebens verbunden. Manche fangen erst an, ihr Leben mit dem Verein zu verknüpfen. Aus dem Geben und Nehmen, aus Engagement und erfahrener Bereicherung des eigenen Lebens ist eine Wechselwirkung entstanden, die in den vergangenen 90 Jahren auch das Leben in der Gemeinde geprägt und mitbestimmt hat“, sagt Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) zur Wirkung des Vereins in der Gemeinde Schwalmtal.

Der im Jahr 1931 gegründete Sportverein schreibt sich neben dem sportlichen Ehrgeiz, Spaß und Geselligkeit vor allem die Nachwuchsarbeit auf die Fahne. Fortuna ist im Kreis Viersen insbesondere für die Fußballabteilung und deren familiäres Umfeld bekannt. Letzteres besteht aus zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die dem Verein bereits seit vielen Jahren verbunden sind. Der Mittelpunkt des Vereinslebens befindet sich im Vereinslokal, dem „Fortunen-Treff“. Dort sprechen die Klubmitglieder über alles, was den geliebten Sport ausmacht und noch schöner macht. Paul Offermanns