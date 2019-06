Freizeit in Viersen : Stadt wird neuer Träger für Jugendtreff Horizont

Viersen Die Einrichtung soll schnellstmöglich wieder in Betrieb gehen.

In der Sitzungsvorlage für den Stadtrat erläutert Jugenddezernentin Cigdem Bern: „Der Standort am Willy-Brandt-Ring in unmittelbarer Nähe zu den drei Schulen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Remigiusschule und Körnerschule, die vorhandenen Aktionsflächen in der Umgebung sowie die direkte Nähe zum Stadtkern sind – bezogen auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen – von großem Interesse.“ Ziel sei, die Einrichtung schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Zur teilweisen Refinanzierung der Personalkosten soll der bisher an die Kirchengemeinde eingesetzte Zuschuss in Höhe von rund 43.000 Euro eingesetzt werden. Der Kauf des Gebäudes könne über im Haushalt verfügbare Mittel realisiert werden.