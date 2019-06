Einbruch in Schwalmtal : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Am Sonntag sind Unbekannte in ein Haus in Schwalmtal eingestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte sind am Sonntag, 2. Juni, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Nähe der Lüttelforster Mühle in Schwalmtal eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, entdeckten Bekannte, die das Haus für die Besitzer „hüteten“, gegen 12.30 Uhr die Einbruchspuren. Um ins Haus zu gelangen, hatten die Täter eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten das Haus. Zum Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen, die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Hinweise erbittet die Polizei Viersen unter Telefon 02162 3770.

(rp)