Viersen : Viersen erwägt Kauf von Jugendzentrum „Horizont“

Viersen Die Viersener Stadtverwaltung würde das seit gut einem Jahr geschlossene katholische Jugendzentrum „Horizont“ am Konrad-Adenauer-Ring gern kaufen und die Einrichtung selbst betreiben. Bislang ist die Pfarrgemeinde St.

Seit April 2018 ist die Einrichtung geschlossen, nachdem Leiter Dirk Windbergs sich auf eigenen Wunsch beruflich neu orientierte und in Süchteln ein Atelier eröffnete. „Der Standort am Willy-Brandt-Ring in unmittelbarer Nähe zu den drei Schulen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Remigiusschule und Körnerschule, die vorhandenen Aktionsflächen in der Umgebung sowie die direkte Nähe zum Stadtkern sind – bezogen auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen – von großem Interesse“, erklärt Jugenddezernentin Cigdem Bern in einer Vorlage für den Ausschuss. Es werde angestrebt, die Einrichtung schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen und auch die Öffnungszeiten auszudehnen, so Bern. Mehr als 1000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 20 Jahren leben in einem Radius von 1000 Metern um den Standort.