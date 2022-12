Engagement für Janusz-Korczak-Schule Sponsoren unterstützten Lauf mit über 30.000 Euro

Beim Sponsorenlauf der Janusz-Korczak-Realschule mit mehr als 900 Schülern sorgten Sponsoren für die stattliche Summe von mehr als 30.000 Euro. 4500 Euro wurden nun davon für den guten Zweck gespendet. „Wir sind froh, dass wir mit den Schülern und den Sponsoren so das soziale Umfeld in der Region stärken können“, sagt Ylderim Öner, kommissarischer Schulleiter. Er dankte dem Sportverein DJK Fortuna Dilkrath sowie dem Reit- und Fahrverein Dilkrath, die für den Sponsorenlauf alle zwei Jahre das Gelände stellen. Zehn Prozent des Betrags steht den Klassenkassen zur Verfügung. Die besten Klassen erhielten ein Preisgeld: 500 Euro für Klasse 6b, je 300 Euro für die Klassen 9e und 5e sowie 200 Euro für Klasse 5b. Je 1500 Euro wurden an die Tafeln Schwalmtal und Niederkrüchten sowie an das Kinderhaus Viersen überreicht. Den restlichen Betrag erhält der Förderverein, der etwa für die neue Aquarium-AG in Niederkrüchten Aquarium, Technik und Fische kaufte. Im Bereich Musik wird ein E-Piano benötigt, die Fachschaft Französisch erhält einen Zuschuss zum Austauschprogramm, die Fachschaft Kunst wünscht sich einen Schneidplotter für Textildruck. „Wir haben einen sehr engagierten Förderverein und freuen uns, dass darüber die Schüler profitieren“, so Öner. bigi