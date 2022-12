Düsseldorfer im Big Apple Kunstempfang mit Leon Löwentraut in New York

Mit einem großen Empfang hat die Schmuckmanufaktur Bucherer in ihrem New Yorker Flagship-Store ihre Partnerschaft mit dem Künstler Leon Löwentraut gefeiert. Dabei wurden sieben seiner aktuellen Gemälde gezeigt, darunter das Hauptwerk „Liberty“, das Löwentraut für die Ausstellung schuf. Rund 300 prominente Gäste kamen, um die Werke des 24-Jährigen zu sehen. Für den musikalischen Rahmen sorgte DJane Alexandra Richards, die auch Künstlerin ist, Fotografin, Model und Tochter des berühmten Rolling-Stones-Gitarristen Keith Richards. „Leon definiert die Art und Weise, wie wir Kunst erleben, für die nächste Generation von aufstrebenden Künstlern neu“, sagte Carina Ertl, CMO von Bucherer US. Der New Yorker Flagship-Store soll mehr sein als ein Zentrum für Uhren- und Schmuckliebhaber: Bucherer will ein kulturelles Zentrum für Künstler, Musiker und andere Kreative schaffen. So fanden bereits Ausstellungen mit Werken von Damien Hirst, Pablo Picasso und Andy Warhol statt. Seine erste Ausstellung hatte der Düsseldorfer Künstler 2013 in einer Galerie in der Nähe von München. Zwei Jahre später stellte er zum ersten Mal international aus – in London. Dann der rasante Aufstieg: Das Wirtschaftsmagazin Forbes wählte ihn unter die „30 under 30“ (die 30 wichtigsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren). Leon Löwentraut gehört laut Forbes zu den jungen Deutschen, die 2020 Herausragendes geleistet haben. Im Herbst ist im Teneues-Verlag seine erste Monografie erschienen.