Finanzamt Viersen Telefon-Hotline zu Grundsteuer nach Festtagen ereichbar

Wer zwischen den Jahren seine Grundsteuererklärung angehen oder abgeben möchte und Hilfe benötigt, kann sich telefonisch an das Finanzamt Viersen wenden. Dessen Telefon-Hotline ist von Dienstag, 27., bis Freitag, 30. Dezember, und im neuen Jahr wieder ab dem 2. Januar besetzt. „Eigentümerinnen und Eigentümer, die die ruhigen Tage für die Erledigung ihrer Erklärung nutzen und dabei Fragen haben, erreichen uns wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr unter 02162-955-1959“, erklärt Lars Fiethen, Leiter des Finanzamts Viersen. Die digitale Info-Plattform unter www.grundsteuer.nrw.de ist zudem rund um die Uhr, auch an den Feiertagen, erreichbar. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023. Die digitale Abgabe der Grundsteuererklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. „Besitzen beispielsweise die Kinder ein Benutzerkonto, können die Eltern dieses mitnutzen“, sagt Fiethen. „Viele reisen über die Feiertage in die Heimat und besuchen ihre Familien. Wir empfehlen, diese Gelegenheit auch zu nutzen, um beispielsweise die Eltern bei der Abgabe der Erklärung zu unterstützen.“ Fiethen: „Wir rufen alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dazu auf, dies jetzt zu tun.“ „Grundsätzlich gelte, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben sei – unabhängig davon, ob man in diesem Jahr ein Infoschreiben erhalten habe oder nicht. Wer das Informationsschreiben verlegt oder keines erhalten hat, kann im Grundsteuerportal der Finanzverwaltung die Daten zu dem jeweiligen Grundstück in NRW abfragen. Es ist über www.grundsteuer.nrw.de erreichbar. Eigentümerinnen und Eigentümer können dort den Sachdatenauszug zu ihrem Flurstück aufrufen, der bereits den Großteil der Daten enthält, die für die Grundsteuererklärung benötigt werden.